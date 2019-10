Devastano una recinzione, sradicano un palo della segnaletica e se lo portano sulle spalle come se niente fosse. I protagonisti di questa notte sono 5 studenti Erasmus di nazionalità spagnola, beccati dalla Polizia in pieno centro.

Prima di essere sorpresi da una pattuglia a portare in spalla un palo che indica la proprietà privata, il gruppo ha deciso di rompere la recinzione presente in via Caduti di Via Fani. Solo due di loro sono stati fermati, perquisiti e portati in Questura per essere poi denunciati e segnalati.

