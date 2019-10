Nella serata di venerdì 25 Ottobre 2019, i militari del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, nel corso dell’intensa attività di controllo condotta anche sulla filiera alimentare, hanno rinvenuto, in un ristorante di Castellana Grotte, prodotti alimentari di vario genere privi della documentazione attestante la provenienza e tracciabilità.

In particolar modo, i prodotti erano congelati in confezioni artigianali prive di indicazioni. Per il fatto descritto, al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa di 1500euro; il prodotto alimentare in questione, pari ad un quantitativo totale di circa 1,5 quintali è stato invece posto sotto sequestro. La Guardia Costiera non ha diffuso elementi utili a identificare il ristorante in questione.