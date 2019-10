Il 59 anni militare in pensione Pasquale Rapio, di Bitonto, dove vive abitualmente con la moglie, è scomparso. Da qualche settimana l’uomo si trovava dal figlio a Cusano Milanino quando, sabato 21 settembre, è uscito a piedi dall’abitazione intorno alle 17, e non è più tornato.

Prima di uscire ha detto che andava in una farmacia vicina, ma non ci è mai arrivato. Il cellulare che aveva con sé il cellulare risulta spento, a quanto risulta è uscito senza i medicinali che prende tutti i giorni. Potrebbe avere bisogno di aiuto. Non ha con sé i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

Alto 1,78 metri, occhi verdi e capelli bianchi quando si è allontanato indossava un giubbotto verde militare, la camicia a quadri verde e blu, pantaloni anche questi verde militare e scarpe marroni, oltre naturalmente ai soliti occhiali. Del suo caso si è interessata anche “Chi l’ha visto?” la trasmissione di Rai3.

