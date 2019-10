Chi sia stato non si sa, e forse solo chiamando la squadra di CSi al completo si potrà risalire all’autore dello schifoso gesto, ma stamattina qualche misterioso cittadino, verosimilmente con problemi di incontinenza, l’ha mollata sull’autobus.

La vettura utilizzata come vespasiano è la 1205 che stava effettuando servizio come Navetta E; la scoperta è avvenuta questa mattina durante la sosta in piazza Moro, al passaggio dei pulitori.

Per fortuna, sennò avrebbe continuato a girare in quelle condizioni e sull’Amtab ci sarebbe stata la solita pioggia (dorata) di critiche. Il timore è per quello che potrà succedere ad Hallowen.

