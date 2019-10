Tre auto sono state coinvolte in un tamponamento che ha bloccato questa mattina il traffico in direzione Bari. All’altezza del Tiro a Volo a Palese le tre auto si sono scontrate sulla corsia di sorpasso. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi e capire la dinamica dell’incidente. La lunga fila di auto in coda, già all’altezza di Santo Spirito, ha dovuto aspettare l’arrivo delle Forze dell’Ordine e del carro attrezzi per dirigersi verso Bari.

