Una giornata particolarmente impegnativa per gli uomini della Polizia Locale di Bari che hanno dovuto fronteggiare i disordini causati dalla protesta dei pescatori di tutta la Puglia. A causa dei tafferugli la manifestazione ha bloccato il lungomare e tutti gli accessi del Porto fino alle 18.30.

Circa 200 tir sono stati parcheggiati nelle aree del Fondo 48 e di via Maratona in attesa della riapertura dei varchi portuali, mentre sul lungomare migliaia di macchine erano in coda a causa della protesta. A complimentarsi con i suoi uomini il comandante Palumbo: “La gestione del traffico alla riapertura del Varco portuale Vittoria è stata pure duramente impegnativa per regolare l’accesso agli imbarchi previsti in serata nel Porto ed è terminata ieri sera alle 20,30. Nessuno si è risparmiato, rimanendo sui posti assegnati anche oltre l’orario di Servizio. Grazie a tutte le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Locale”.