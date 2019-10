Incidente questa mattina a Carbonara, in via Vittorio Veneto, coinvolte una ragazza alla guida di uno scooter e una macchina. Le cause sono ancora tutte da chiarire, ma a quanto riferiscono testimoni dal posto, sembra che la ragazza fosse diretta verso il centro della frazione alle porte di Bari, quando l’auto ha svoltato a sinistra, prendendo in pieno il motorino.

Nell’impatto la ragazza, che indossava il casco, ha sfondato il parabrezza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi, e il personale sanitario del 118, che ha portato la ragazza in ospedale.

