Lascia l’auto parcheggiata in doppia fila per andare in una sala giochi ma blocca il traffico su viale Concilio Vaticano II impedendo il transito all’autobus numero 27. Dopo 10 minuti e alcuni chiamate alla Polizia Locale, l’anziano automobilista raggiunge la vettura e – a suo dire – sarebbe stato aggredito verbalmente da un passante con minacce e bestemmie in dialetto barese.

L’anziano sotto shock per il brusco faccia a faccia avrebbe inserito erroneamente la retromarcia automatica e il suv, che lo ha travolto e fatto cadere, è andato a schiantarsi contro l’autobus infrangendo il parabrezza di quest’ultimo e il lunotto del mezzo privato.

Sul posto sono giunte un paio di pattuglie della Polizia Locale e i soccorritori del 118 che hanno preso i parametri dell’automobilista senza poterlo portare in ospedale a causa del suo rifiuto al trasporto.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione e l’interruzione della corsa dell’autobus cittadino. Visibilmente provato anche l’autista del bus che impotente ha assistito all’auto solitaria in retromarcia che travolgeva il suo conducente, temendo per la vita dell’uomo.

