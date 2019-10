Arrestati due pusher in via Principe Amedeo. I militari del Nucleo Radiomobile di Bari, hanno tratto in arresto C.V. e M.D., entrambi 20enni, trovati in possesso rispettivamente di 215 euro in contanti e 30 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 35 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare nell’appartamento di C.V., ha permesso di rinvenire ulteriori 250 involucri di sostanza stupefacente del medesimo tipo, per un peso complessivo di 290 grammi, materiale per il confezionamento, bilancini elettronici di precisione, nonché 52 cartucce calibro 7,65, illegalmente detenute. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione della competente A.G. i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, dovendo rispondere, i concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.