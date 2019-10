Spaccio di cocaina a Japigia. Durante i servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno arrestato ieri sera un ragazzo che si aggirava nel quartiere, soprattutto in via Peucetia. Il giovane, dopo una perquisizione da parte dei militari, è stato trovato con addosso 20 dosi di coca. Per il ragazzo sono scattate le manette ed è stato condotto presso il carcere di Bari in attesa del processo per direttissima.

L’altro arresto risale alla settimana scorsa. I Carabinieri hanno individuato un altro giovane aggirarsi per il quartiere. I militari, oltre all’uomo, hanno perquisito anche alcune proprietà. Una casa a Cellamare era usata come deposito. I Carabinieri hanno trovato 400 grammi di cocaina. Anche per lui sono scattate le manette.