Ieri vi abbiamo raccontato dei sogni turbati dal fantasma del telelaser alla vigilia di Halloween, con gli automobilisti, non tutti a dire il vero, indotti ad alzare il piede dall’acceleratore per via del cartello di segnalazione che annunciava il controllo elettronico della velocità posizionato subito prima del ponte di corso Cavour, salvo poi scoprire che in largo Ciaia, là dove si piazzano ultimamente gli agenti della Polizia Locale, non c’era nessuno, almeno intorno alle 18 quando siamo passati noi.

Il mistero, anche se noi ci abbiamo giocato un po’, è presto svelato: il cartello è stato dimenticato, lo ha confermato la Centrale operativa quando abbiamo chiamato il Comando della Polizia Locale. in effetti eravamo sul punto caricarlo in macchina e restituirglielo noi, quando è arrivata una pattuglia e lo ha preso in consegna.

Vedendo il comportamento di quei guidatori che non hanno rallentato, è partita la campagna #lasciailcartello quale deterrente a correre e indurre gli automobilisti ad alzare il piede. Codice della strada permettendo, potrebbe aiutare a ridurre il numero di incidenti che si verificano quasi ogni giorno dall’altro lato del ponte.