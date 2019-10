“Pistola laser” puntata in faccia agli automobilisti per sanzionare chi non rispetta i limiti di velocità, usa il cellulare alla guida e non utilizza le cinture di sicurezza. Il treppiedi per mantenere il telelaser è ormai superato, tra lo stupore degli automobilisti.

La Polizia Locale si è nascosta tra le auto parcheggiate sulla sinistra della carreggiata in via della Costituente, procedendo verso via Falcone e Borsellino, puntando il laser verso le macchine in contravvenzione. Il cartello che avvisa del controllo elettronico della velocità è posizionato in prossimità del semaforo con via Carlo Borsani.

