Scene di panico ieri sera in una pizzeria del quartiere Japigia, a Bari. Un pitbull che si aggirava libero senza guinzaglio è entrato nel locale in via delle Forze Armate e si è avventato contro uno yorkshire. Per il cagnolino non c’è stato nulla da fare.

Forse sfuggito al controllo del padrone, l’animale si è avventato sullo Yorkshire, che dovrebbe appartenere al titolare della pizzeria, e lo ha azzannato davanti agli occhi atterriti dei presenti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, il pitbull è sato posto in quarantena, mentre il padrone è stato denunciato.