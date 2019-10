La carriera di due ladri d’appartamento finisce per il momento in carcere. I due infatti sono stati presi in flagranza di reato mentre ripulivano un’abitazione in via Giabelli, nel quartiere Loseto.

Mentre uno faceva da palo aspettando seduto nell’abitacolo di una Punto, l’altro è riuscito a entrare in casa, cercando qualcosa di valore da portar via. Purtroppo per la coppia di criminali, la presenza del palo ha attirato l’attenzione delle persone di passaggio, che hanno così chiamato i Carabinieri, che li hanno arrestati