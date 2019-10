I Carabinieri di Bari, congiuntamente al N.A.S., al personale della D.T.L. ed alla Polizia Locale –Settore Annona, hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di due paninoteche ambulanti. I militari le hanno multate per 2mila euro in quanto sprovviste del sistema preventivo di controllo degli alimenti h.a.c.c.p., finalizzato a garantire la sicurezza igienica per evitare intossicazioni alimentari.

Una delle due è stata elevata anche la sanzione di 1800euro per la presenza di un lavoratore in nero, per l’altra attività è stata comminata la sanzione di euro 173euro per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie. I Carabinieri non hanno diffuso elementi utili per individuare le attività sanzionate.