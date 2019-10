Ancora un incidente per le strade di Bari, ancora un scooter coinvolto, a quanto pare con conseguenze non gravi. Cosa sia successo con esattezza ancora non è dato sapere, di certo intorno alle 14 si è verificato un impatto tra una macchina, impegnata in una svolta da una traversa, e il motorino, finito rovinosamente a terra. I due mezzi sono rimasti fermi in mezzo alla strada, creando non pochi ostacoli alla circolazione.

