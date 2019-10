Forse una distrazione, anche se le cause sono tutte da chiarire, fatto sta che questa mattina sulla ss16, in direzione nord, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale all’altezza dell’uscita 10 “Picone”.

Stando alle immagini e alle informazioni raccolte sul posto, le condizioni delle persone a bordo dei veicoli non dovrebbero destare preoccupazione, il traffico però ne ha immediatamente risentito. La coda registrata nel momento in cui scriviamo è arrivata all’uscita 14 per Japigia.

