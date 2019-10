Un incidente avvenuto su via Napoli, questa mattina, sta mettendo in difficoltà la circolazione stradale sulla ss16, dove si registrano al momento forti rallentamenti e la formazione di code.

Avvenuto su una delle principali vie di accesso al Capoluogo, poco dopo lo svincolo della tangenziale, il sinistro sta avendo ripercussioni sulla circonvallazione in entrambi i sensi di marcia, sia per chi deve andare in direzione nord, sia per chi la deve imboccare verso sud, proprio a causa della prossimità con lo svincolo.

