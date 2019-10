Due giorni fa un italiano di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel quartiere Libertà, l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa del 40enne, infatti, durante la perquisizione domiciliare in via Ravanas, i militari hanno trovato un chilo e mezzo di hascisc. Dopo il rito di convalida per direttissima, l’uomo è tornato in libertà.

