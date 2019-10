Sparacoriandoli, bottiglie di spumante e vassoi di dolci. Più o meno è questo ciò che si trova nei cestini e per terra in piazza Cesare Battisti alla fine di ogni seduta di laurea. Di solito a festeggiare l’ambito traguardo ci sono parenti e amici, ma venerdì insieme a loro c’erano anche gli agenti della Polizia Locale di Bari, sul posto per monitorare la situazione e per smorzare l’entusiasmo.

“Il loro intervento – scrive l’assessore Pietro Petruzzelli – è servito per sensibilizzare i neo laureati e i loro accompagnatori a non sporcare la piazza, gettando i rifiuti negli appositi cestini e non per terra”.

“Durante i festeggiamenti è accaduto che una ragazza è stata multata per aver usato lo sparacoriandoli, imbrattando un’ampia zona. Qui nessuno vuole proibire i festeggiamenti – spiega Petruzzelli – ma non è neanche giusto non rispettare la comunità e sporcare la piazza ‘tanto poi qualcuno la pulisce’. Nè mi sembra giusto dover richiedere lo straordinario ad Amiu o impiegare qui degli agenti di polizia quando basterebbe un po’ di senso civico e di rispetto per la comunità in cui viviamo. Festeggiare si può e si deve ma senza sporcare. Chi sporca deve pulire e se non lo fa, deve pagare”.

1 di 3