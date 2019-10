La scorsa notte nel quartiere Poggiofraco a Bari, in Via Niceforo, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne per furto aggravato. A seguito di una segnalazione giunta al 113, un equipaggio della Volante si è portato presso un Istituto Scolastico ed ha bloccato l’arrestato che, dopo aver forzato una tapparella, danneggiandola, si è introdotto nell’edificio.

Dopo aver forzato tre macchinette distributrici di vivande, l’uomo si è impossessato di 123,45 euro e delle merendine contenute nel distributore. La refurtiva, tutta recuperata, è stata restituita all’avente diritto.