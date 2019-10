Lancia il cellulare contro l’uomo che l’accompagnava, ma questo riesce a scansarlo e l’apparecchio finisce in faccia a un ignaro passeggero, spaccandogli in due il labbro superiore e facendogli saltare 4 denti.

L’incredibile fatalità è successa questo pomeriggio a bordo di un bus Amtab all’angolo tra via Andrea da Bari e via Dante. L’uomo e la donna litigavano in fondo al bus, quando all’improvviso la donna ha preso in mano il cellulare e lo ha scagliato con violenza contro l’accompagnatore.

L’uomo è riuscito a scansare l’impatto, ma il telefono ha preso in piena faccia un altro passeggero. L’impatto è stato tremendo, tanto da procurargli la netta rottura del labbro inferiore e la rottura di ben 4 denti.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli uomini della Polizia Locale. Ci vuole fortuna, persino nella scelta dell’ora e dell’autobus su cui salire.