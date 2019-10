Urla, schiamazzi e lancio di bottiglie, ieri sera al “Punto X”, la piazzetta in fondo a via Caccuri, a Bari, è successo di tutto, una scena che, a detta dei residenti, sta diventato abituale. Qualcuno parla già della così detta Poggiofranco Nuova non più come una zona residenziale “in” della città, ma come una delle peggiori periferie di Caracas, parafrasando una pubblicità.

Ad agitare gli animi fino ai limiti della rissa pare sia stata la gelosia; le immagini del video purtroppo non aiutano a chiarire la dinamica dei fatti, le chiome degli alberi coprono infatti i protagonisti all’obiettivo del cellulare, in evidente alterazione alcolica secondo quanto raccontano i testimoni, che aggiungono: “Da queste parti Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato non si vedono mai”.