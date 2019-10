Tensione questa mattina al mercato di via Salvemini. Durante le operazioni di controllo anti abusivi, due agenti della Polizia Locale se la sono dovuta vedere con alcuni extracomunitari. Mentre i vigili stavano ponendo sotto sequestro scarpe e vestiti riportanti famosi marchi contraffatti, venduti illegalmente nella zona pedonale a ridosso delle bancarelle, sono stati aggrediti e spintonati alle spalle.

Nella concitazione, uno degli agenti è finito rovinosamente a terra, procurandosi una sospetta frattura a un polso. Chi li ha aggrediti ha approfittato del momento per raccogliere tutto in fretta e furia e scappare a gambe levate.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, un paio di anni fa si è verificata una situazione analoga; in quell’occasione ad aiutare gli agenti intervennero anche gli operatori mercatali, ai quali la concorrenza sleale dei venditori abusivi procura ingenti danni economici.

Ai Vigli aggrediti sono andati la solidarietà e l’elogio della Fiva Confcommercio Bari-Bat: “Vista la reazione di chi vende questo tipo di merce – commenta il presidente regionale Andrea Nazzarini – chiederemo in via ufficiale l’intervento del Prefetto per il ripristino della legalità. Pur essendo in minoranza numerica, – aggiunge – gli agenti hanno reagito con professionalità in una zona gremita di gente”.