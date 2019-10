Dopo pranzo movimentato quest’oggi all’ombra del Teatro Petruzzelli. Un uomo di circa 80 anni, che era appena uscito da un locale in via Cognetti, è salito in auto, ma quando è partito, anzi che camminare sull’asfalto ha percorso alcuni metri sul marciapiede che costeggia il politeama barese.

Prima di fermare la marcia della macchina, l’uomo ha abbattuto un paio di faretti in pietra che la sera illuminano il teatro dall’esterno. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi, e il personale sanitario del 118, per verificare le condizioni dell’anziano giudatore, che per fortuna pare gode di buona salute.

