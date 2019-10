Attimi di panico per gli automobilisti che questo pomeriggio stavano percorrendo viale Salandra. Il conducente di una Bmw, per cause ancora da chiarire, ha imboccato controsenso la strada che conduce al centro città percorrendola nel senso opposto per alcuni metri. Motociclisti, automobilisti e passanti, dopo averlo scansato, gli hanno segnalato l’errore prima che potesse creare qualche incidente.

