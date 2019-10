La curva per immettersi su via Quintino Sella dal sottopasso è spesso teatro di tamponamenti tra gli autobus dell’Amtab e gli altri mezzi. I mezzi del trasporto pubblico, secondo la cartellonistica, nonostante debbano girare a destra sono costretti a stazionare sulla corsia di sinistra per riuscire ad effettuare la curva. Per questo motivo, motociclisti e automobilisti, spesso tamponano gli autobus. Sarà successa probabilmente la stessa cosa al conducente della Fiat 500 L che ha rigato la fiancata dell’autobus.

Lunghe code si sono formate sia su via Quintino Sella che lungo il sottopasso, costringendo alcuni automobilisti, allertati dai clacson che riecheggiano nella via, a effettuare un’inversione a U mettendo in serio pericolo ciclisti e motociclisti in discesa.

