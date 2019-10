Multati perché guidavano l’auto senza indossare la cintura di sicurezza. Niente di particolarmente interessante, non fosse che a finire nel mirino della Polizia Locale sono stati due tassisti, per di più uno abusivo.

Quest’ultimo, forse avvisato dell’appostamento, ha evitato per un soffio di imbarcare alcuni turisti e quindi essere beccato in flagranza. Così come il collega regolare, che però non ha potuto evitare di essere fermato e multato per non aver allacciato la cintura di sicurezza.

Oltre al gran chiacchiericcio tra i tassisti, il risultato dell’insolita contravvenzione è stato quello di convincere la stragrande maggioranza dei conducenti delle auto bianche a indossare la cintura di sicurezza. Almeno per il momento.