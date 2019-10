Butta l’immondizia per strada, ma viene rintracciato e multato. L’incivile sarebbe un ristoratore barese. Grazie agli scontrini trovati all’interno delle buste, la Polizia Locale è riuscita a capire chi fosse.

La notizia è stata pubblicata dal sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook. “Io mi chiedo davvero come sia possibile voler così male alla propria città. Penso soprattutto alle attività commerciali che in questi mesi hanno goduto maggiormente della crescita turistica e del lavoro fatto a Bari”.

“Locali che ogni sera accolgono centinaia di persone. Mi chiedo come i gestori dei locali facciano a non capire che lasciare i sacchi per strada, i bidoni stracolmi fuori orario, alla fine allontanerà i cittadini e i turisti dai locali della città. Il più grande sbaglio che la città possa fare è credere che una volta raggiunto un traguardo non si possa tornare indietro. Queste immagini – conclude il Sindaco – e le tante che postano sul web tanti cittadini esasperati, sono la prova che in realtà a quel traguardo non ci siamo mai arrivati”.