Impossibile non sapere che la Polizia Locale oggi ha puntato il suo occhio lungo su via Trisorio Liuzzi, in direzione Loseto. Procedendo verso il centro si viene abbagliati dagli automobilisti che avvertono della presenza del telelaser. Continua, nonostante i pochi uomini da impiegare sulle strade a disposizione del comandante Palumbo, la tolleranza zero contro l’eccesso di velocità e le continue distrazioni al volante.

