Difficilmente il proprietario si rivolgerà all’ufficio oggetti smarriti, ma di certo non gradirà la scoperta, o meglio la perdita. All’interno di un serbatoio zincato in disuso, situato sul terrazzo di libero accesso in una palazzina di via San Benedetto, i Carabinieri hanno sequestrato, a carico di ignoti, una busta in cellophane trasparente, contenente 5 grammi di marijuana. I militari hanno avviato le indagini per cercare di individuare chi ha lasciato lì sopra la sostanza stupefacente, ma non per restituirgliela.

