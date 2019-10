Fermati in 23 per l’uso di cellulare alla guida. La Polizia Locale, grazie all’uso degli agenti in abiti civili, ha multato i trasgressori con una multa di 165 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In uno dei casi c’è quello di un’automobilista sorpreso alla guida della sua macchina mentre maneggiava ben 2 telefoni mentre percorreva la ss16 in direzione nord.

“La distrazione per l’indebito utilizzo dei telefonini – dichiara il comandante Palumbo – è statisticamente diventata la prima causa di sinistri stradali con lesioni gravi o mortali, ragion per cui, la Polizia Locale di Bari assicurerà costantemente il proprio contributo al fine di stroncare ogni condotta contraria alle norme del vigente C.d.S.”.

1 di 3