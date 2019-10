Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato Nuova Carrassi hanno dato esecuzione alla misura cautelare del “divieto di dimora nei territorio della città di Bari”, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, nei confronti di una 34enne. La donna è ritenuta responsabile di una serie di condotte delittuose commesse nei confronti di un uomo con cui, in passato, aveva avuto una relazione sentimentale.

L’attività d’indagine condotta agenti ha consentito di accertare che la donna ha minacciato e molestato ripetutamente il suo ex compagno, facendo anche ricorso all’utilizzo dei social network. Diverse le condotte persecutorie, che hanno coinvolto anche alcuni familiari della vittima. In un episodio la donna, unitamente ad un’altra persona, ha aggredito la sua vittima per strada, provocando la frattura di un avambraccio e, successivamente, ha inviato ripetuti messaggi deliranti, contenenti riferimenti ad episodi funebri.

In un’altra occasione gli ha danneggiato l’auto colpendola ripetutamente con una catena di ferro; in tale circostanza fu fermata grazie all’intervento di un equipaggio della Squadra Volante, allertato da una chiamata giunta al 113. In passato la 34enne aveva anche inventato di essere vittima di atti persecutori da parte suo ex compagno che, sottoposto a procedimento penale, fu assolto.