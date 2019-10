I drammatici fatti di Trieste, con tutte le polemiche che ne sono seguite, hanno sollevato un moto di riconoscenza verso quegli uomini e quelle donne che ogni servono con onore il Paese e i cittadini.

Anche Bari vuole rendere onore e omaggio a quanti hanno perso la vita in servizio. Venerdì 11 ottobre alle 19, in piazza Castello proprio di fronte all’ingresso della Questura, ci sarà un flash mob per commemorare le vittime delle Forze dell’Ordine. Per partecipare basta un fiore o una candela