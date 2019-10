Sono ore decisive per il futuro del ragazzo di 14 anni rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un drammatico incidente stradale sulla circonvallazione di Adelfia. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso è ricoverato in Rianimazione.

Il giovane, secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe svoltato a sinistra, in direzione della vecchia strada per Casamassima, forse non calcolando che i mezzi provenienti dalla direzione opposta avessero come lui il semaforo verde. Sarà la Polizia Locale di Adelfia a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’impatto della bicicletta con il fanale del tir è stato inevitabile e tremendo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il 14enne con un codice rosso. Il tir e la bicicletta sono stati sequestrati su disposizione del magistrato di turno, che ha autorizzato il trasbordo dell’uva destinata a Los Angeles in un altro mezzo.

Tutta Adelfia si stringe attorno alla famiglia, con la speranza di ricevere quanto prima una buona notizia sulle condizioni di salute del 14enne.