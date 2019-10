Tre giorni fa vi abbiamo raccontato del salvataggio di uomo di origini albanesi, avvistato mentre camminava a piedi sulla Bari-Bitritto in stato confusionale. Soccorso, è venuto fuori che vagava senz’acqua da tre giorni ed era visibilmente debilitato. Torniamo a parlare di lui perché si è reso necessario un nuovo intervento in suo aiuto.

L’albanese, infatti, è stato avvistato da una guardia giurata l’altra sera, intorno alle 21 quando ormai era già calato il sole, sempre sulla stessa sp236 in direzione Bitritto, sempre a piedi, pericolosamente a rischio di essere investito.

Il vigilante ha così deciso di intervenire, e dopo aver invertito il senso di marcia, si è posizionato alle sue spalle con le 4 frecce accese, per rendersi maggiormente visibile ai veicoli in arrivo e fargli così da scudo, tutto questo mentre era telefonicamente in contatto col 113.

Sul posto è arrivata una volante della Polizia, l’uomo è stato preso in carico dagli agenti, resta ora capire per quale motivo l’albanese si sia trovato per due volte in pochi giorni nella stessa condizione. “Ho avuto più volte l’impressione che volesse buttarsi in mezzo alla strada”, ci ha detto la guardia giurata intervenuta.