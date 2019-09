Un ora e mezza per arrivare a Bari da Turi. La disavventura è capitata a un pendolare lunedì scorso. “Il treno è partito alle 13:26 – racconta il turese – ma inspiegabilmente siamo arrivati a Bari alle 15″.

I passeggeri, nonostante le rimostranze, non hanno avuto alcuna spiegazione dal capotreno. ” Il controllore, che per ben 4 volte è passato tra le carrozze, non ha avuto il coraggio di chiederci di mostrare i biglietti. Secondo noi – conclude – non sapeva nemmeno lui il perché di tale ritardo. Un comportamento assurdo”.