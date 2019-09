È più abusivo il pesce senza autorizzazioni N’ dèrre a la lanze o le sgagliozze vendute in faccia alla Guardia di Finanza a Barivecchia? Non ce ne vorranno i 5 Stelle, ma evidentemente uno vale effettivamente uno e quella vendita così spudorata in piazza Mercantile non poteva essere tollerata ancora.

Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, forse proprio per il clamore generato in questo periodo, la Guardia di Finanza ha deciso di bloccare la vendita di sgagliozze che avveniva sotto il proprio naso.

A uno dei due storici venditori sono state sequestrate le attrezzature e la merce. Non solo. All’abusivo è stata elevata una sanzione di 5mila euro. L’altro abusivo, sempre secondo quanto abbiamo saputo, ha fatto in tempo a non aprire la bancarella allarmato dal viavai. I venditori avrebbero annunciato di non volersi arrendere, essendo a loro dire quella della vendita delle sgagliozze l’unica entrata per sostenere le famiglie.