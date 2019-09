Era scappata dalla persecuzione del suo ex, ma la società dell’energia elettrica ha fornito al suo stalker il nuovo indirizzo. La giovane della provincia di Bari si era trasferita a Torino per iniziare una nuova vita lontana dal suo ex fidanzato, già destinatario di un provvedimento emesso dalla Questura di Bari.

L’uomo aveva tentato in tutti i modi di sapere quale fosse l’indirizzo della ragazza, chiedendolo in vano anche ai familiari. Le informazioni sono rimaste segrete fin quando il ragazzo non è riuscito ad averle dall’Enel Energia a cui la donna si era rivolta per l’allaccio nella sua nuova casa.

A inizio settembre le persecuzioni sono ricominciate su Whatsapp finché l’uomo non ha rivelato di conoscere il suo indirizzo. La donna ha denunciato per violazione Enel Energia che si è scusata. “Enel Energia – scrive l’azienda interpellata da Torino Today – , appresa la vicenda a mezzo stampa, esprime la propria vicinanza alla signora e informa che sta già svolgendo verifiche sui fatti segnalati, al fine dell’adozione delle più opportune iniziative tenendo conto della esigenze di riservatezza connesse alla delicatezza della vicenda”.