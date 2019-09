Ratti, erbacce e sporcizia. Nel quartiere Madonnella, in prossimità delle case popolari in via Duca degli Abbruzzi, i residenti lamentano lo stato delle strade lasciate all’incuria e la puzza che si respira passando davanti ai bidoni sporchi.

La denuncia, da parte di un cittadino, è arrivata agli inizi di settembre negli uffici dell’assessorato alla Qualità della Vita, lo stesso che dopo alcuni giorni ha incaricato l’Amiu a provvedere alla derattizzazione, disinfestazione e pulizia delle condotte fognarie colme di erbacce, e alla Polizia locale di verificare lo stato del cantiere segnalato.

Nonostante la richiesta dell’Assessorato sia arrivata negli uffici dell’Amiu e della Polizia Locale il 9 settembre, al 23 settembre via Duca degli Abbruzzi si presenta piena di erbacce, sporcizia e carcasse di topi morti. “Qui l’inciviltà non c’entra nulla. Con calma, senza fretta Amiu Puglia, facciamo prima ammalare i cittadini – scrive un residente sulla pagina facebook del sindaco Decaro -. La salute pubblica, la sicurezza e la pubblica incolumità non sono mai state una priorità di questa Amministrazione e questa è solo una delle tante testimonianze, la Città è piena di degrado”.

“Assessore Pietro Petruzzelli cosa mi puoi dire a riguardo? Presidente Lorenzo Leonetti non si indigna neanche un po’ dello stato in cui versa, nel suo Municipio, il Complesso Duca degli Abruzzi a Madonnella? Signori questa è la base, l’ordinaria amministrazione di una Città Metropolitana, se non siete capaci di garantire questo ai cittadini – conclude nel post – abbiate almeno il coraggio di dimettervi”.

1 di 7