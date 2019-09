Il Questore di Bari ha disposto la chiusura di un bar a Molfetta, in via Mario Alberto, il cui titolare è stato denunciato per essersi resosi responsabile di omicidio con premeditazione.

I Carabinieri della Compagnia di Molfetta, lo scorso 7 luglio, avevano sottoposto il reo al fermo di indiziato di delitto per l’omicidio di un uomo a cui aveva, con premeditazione, sparato almeno due colpi di pistola, attingendolo al torace e provocandone la morte nei pressi del suo bar.

Considerato che la condotta del reo ha pregiudicato la pubblica incolumità ed ha creato allarme sociale, si è resa necessaria l’adozione di un provvedimento urgente, di natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica. La attività del bar e di detenzione di apparecchi da gioco sono state sospese ed il locale dovrà restare chiuso al pubblico per 15 giorni.