Grave incidente questa mattina intorno alle 7 sulla SS16 in direzione Bari all’altezza di Monopoli. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro, le cui cause sono ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione pare che uno dei conducenti abbia perso il controllo della macchina andando poi a finire rovinosamente contro l’altra.

Il bilancio è di due feriti, ma pare che uno dei due sia in fin di vita. Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e i Carabinieri. Il traffico è stato deviato su viabilità di servizio in direzione Bari al km 850+100 e in direzione Brindisi al km 849+500. Secondo gli operatori intorno alle 10.30 il traffico riprenderà a circolare regolarmente.