Brutta disavventura per due turisti olandesi a Monopoli. Erano andati a pranzare in uno dei ristoranti del centro storico, lasciando le valigie nell’auto a noleggio parcheggiata in un’area di sosta. Al loro arrivo però si sono accorti che i bagagli, con all’interno gli effetti personali, passaporti e biglietti aerei, erano spariti.

Ricevuto l’allarme, i poliziotti hanno immediatamente dato il via alle ricerche, sia con alcuni posti di controllo, che setacciando luoghi in cui in precedenza erano state rinvenute altre valigie.

Un cittadino ha segnalato la presenza di alcune valigie, nei pressi di una struttura sportiva. Sul posto la volante ha accertato che si trattava proprio dei bagagli della coppia olandese, che così potuto recuperare quasi tutti gli effetti personali, oltre ai fondamentali documenti.

Nel corso delle ricerche sono state recuperate anche altre valigie oggetto di altri casi simili sui quali sono in corso accertamenti, mentre proseguono le indagini sugli autori materiali del furto.