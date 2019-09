Ormai ci siamo, dopo tanto parlare, oggi si svolgerà anche a Bari il corteo di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici promosso dagli attivisti di Fridays for Future, che partirà da via Alberto Sordi, davanti al teatro Petruzzelli. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, con ordinanza, sono stati istituiti:

– il divieto di sosta – zona rimozione – dalle ore 05.00 fino alle 13.00 – su via Fiume e su viale Einaudi, nel tratto di complanare compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;

– il divieto di transito dalle ore 9, per il passaggio del corteo, sul percorso: via Alberto Sordi, corso Cavour, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via Oberdan, via Caldarola, ponte San Pio, via Omodeo, via Fanelli, via Di Vittorio, largo 2 Giugno, viale della Costituente, complanare di viale Einaudi, Parco 2 Giugno.

Antonio Decaro ha dato mandato agli uffici competenti e all’Amtab di consentire la gratuità dell’utilizzo dei mezzi pubblici fino alle ore 15 di oggi. Secondo l’amministrazione comunale, la straordinarietà e l’eccezionalità dell’utilizzo gratuito del trasporto rappresenta in modo efficace, un momento di promozione delle opportunità che il trasporto pubblico urbano offre sia in termini di spostamenti che di miglioramento della mobilità urbana.

Certo è che se i primi a cambiare non sono proprio i cittadini, non esiste corteo che tenga. Le foto che pubblichiamo sono state scattate questa mattina in piazza Eroi del Mare. Nella zona i cestini per i rifiuti non mancano, ciò nonostante c’è ancora chi preferisce buttare tutto per terra e della raccolta differenziata.

