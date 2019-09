Verso le 11.30 di questa mattina una Volvo station wagon ha preso improvvisamente fuoco a Castellana Grotte, in via San Benedetto. Le fiamme, divampate quando l’auto era ferma e parcheggiata, si sono propagate anche al suv lasciato subito dietro, il proprietario è riuscito a spostarla tempestivamente ed evitare che andasse distrutto.

Lo stesso non si può dire per la station wagon, di cui è invece rimasto ben poco. L’accaduto ha alimentato sui social un vecchia polemica, mai veramente sopita e che probabilmente aspettava solo di essere riaccesa.

Diversi cittadini si sono infatti scagliati contro la presenza in zona del mercato, che avrebbe ostacolato l’arrivo dei Vigili del Fuoco. In molti chiedono che venga spostato in una zona diversa, proprio per evitare situazioni simili.