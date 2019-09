Non dovrebbe succedere, ma può capitare. Mercoledì sera, il 18 settembre scorso, si è scatenata una vera e propria battuta di caccia fra i tavoli del McDonald’s nel centro commerciale a Casamassima. Tra mamme con bambini in piedi sulle sedie, e impiegati del punto vendita muniti di scopa, un topo di dimensioni ragguardevoli ha seminato il panico. Per quanto ci è dato sapere, un episodio analogo sarebbe accaduto anche un paio di anni fa.

Tornando a mercoledì scorso, qualche avventore l’ha presa a ridere e ha continuato tranquillamente a mangiare, qualcuno non ha gradito affatto e se n’è andato schifato. Più di tutti, chi proprio non ha digerito il topo, senza voler fare della facile ironia, è il direttore del McDonald’s, che ha continuato a chiedere di non riprendere quanto stesse accadendo. Nonostante le ripetute raccomandazioni, nel pandemonio un video è uscito comunque.