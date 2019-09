Non vede lo spartitraffico e si schianta con l’auto. In una settimana è il quarto incidente che accade su via Sannicandro a Bitritto, all’altezza della stazione di servizio Ip vicino all’hotel Bitritto Sud. Il conducente, a causa dello scontro, è rimasto ferito. In attesa del 118, alcuni ragazzi a bordo di due auto, si sono fermate all’interno del benzinaio per soccorrere l’automobilista ferito.

