Auto incendiate a Bitetto. Inizialmente si è pensato ad un auto combustione, ma dopo il secondo rogo le Forze dell’Ordine non hanno avuto alcun dubbio. Dopo l’incendio di domenica scorsa, avvenuto intorno alle 3, questa mattina una seconda macchina è stata trovata bruciata in via Buonarroti.

Dai primi accertamenti dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco pare si tratti di un incendio doloso. Stando a quanto appreso, i militari hanno trovato dei fogli di giornale sotto gli pneumatici, che una volta accesi, hanno dato vita all’incendio. Alcuni residenti, sentito lo scoppio dei copertoni, sono scesi in strada per domare le fiamme in attesa dell’arrivo dei pompieri.

