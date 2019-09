Educatore e attivista italiano del XVI secolo, per il suo carattere burlone San Filippo Neri è noto come il Giullare di Dio, o anche come il santo della gioia. Per gli allievi della scuola di Bari che porta il suo nome però, recarsi la mattina a lezione non è altrettanto piacevole. Per carità, la ritrosia a frequentare le aule tipica degli studenti non c’entra nulla stavolta, bensì c’entra ma maleducazione, (sic!) di certi concittadini. Stamattina, infatti, ad attendere ragazzi e ragazze c’era un tappeto di rifiuti.

Una mamma non si è persa d’animo, e dopo aver scattato alcune fotografie, le ha pubblicate sulla pagina facebook di Antonio Decaro: “Scuola San Filippo neri Bari ingresso via Lembo. Questo é lo spettacolo a cui si assiste accompagnando i bambini a scuola” ha scritto.

La segnalazione è stata inoltrata all’Amiu, per le verifiche opportune e le pulizie del caso. Certo è che se i cittadini fossero meno luridi e il turno degli addetti fosse sincronizzato con l’orario della scuola, lo spettacolo sarebbe più consono al santo educatore dispensatore di buonumore.

