La medaglia di oggi per il lavoro “ad mentula canis” va all’operaio che ha tracciato le strisce blu dell’area di sosta a pagamento in via Crisanzio. In presenza di uno scivolo per i disabili, proprio davanti alla sede dell’Asl, l’operaio ha pensato bene di interrompere lo stallo giusto per lo spazio che potrebbe servire ai portatori di handicap o a mamme con il passeggino per scendere dal marciapiede. il risultato è gli automobilisti senza scrupoli, o semplicemente distratti, parcheggiano come se nulla fosse, per giunta autorizzati e in piena regola.

1 di 5